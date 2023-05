Klinikum Krems verschärft Kampf gegen Keime

Das Team der klinischen Abteilung für Orthopädie und Traumatologie am Universitätsklinikum Krems hat es sich zum Ziel gesetzt, das bestehende Konzept zur Prävention von Infektionen am Bewegungsapparat (z.B. Hüft- und Knie-Prothese) zu überarbeiten und sich dabei am aktuellen Stand der Wissenschaft zu orientieren.

Spezielle Lösungen und Operations-Helme zum Schutz

Hierbei wird Wert auf eine gute Vorbereitung der Patientinnen und Patienten gelegt. Vor geplanten Operationen werden Begleiterkrankungen und bereits bestehende Infektionsherde berücksichtigt, wie zum Beispiel Entzündungen bei den Zähnen.