Entenfamilie saß in Krems in Wasserrinne fest

Schon in den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Krems in der Vorwoche zu einer Tierrettung bei der Anibaspromenade gerufen. Sieben Entlein waren in die Wasserrinne des Alaunbaches geraten und konnten diese nicht mehr verlassen.

Suchaktion

Am Einsatzort begaben sich die Helfer erst auf die Suche nach der Entenfamilie, die sie schließlich etwa auf Höhe des Kinos im Kesselhaus vorfanden.