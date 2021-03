Der Verein "Aktives Lengenfeld" lädt zum Frühjahrsputz ein

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

„Vor Corona war die Frühjahrsputzaktion immer ein nettes Zusammentreffen und ein gemeinsames Tun für Lengenfeld", erinnern sich Andreas Schuster und Sabrina Sax, vom Verein „Aktives Lengenfeld“. Damit die Aktion heuer bedingt durch Corona nicht ins Wasser fällt, mussten die Mitglieder des Vereins umdenken, so Schuster und Sax.

Alleine für das gemeinsame Ganze

Unter dem Motto "Lengenfeld räumt auf!" werden alle Bewohnerinnen und Bewohner der Marktgemeinde Lengenfeld eingeladen am Outdoor-Führjahrsputz teilzunehmen. Dieses Jahr sollen sich allerdings nicht, wie in den Jahren zuvor, alle an einem Tag zum Müllsammeln treffen. Heuer werde jeder dazu eingeladen nur mit Personen des gemeinsamen Haushaltes oder als Einzelperson mitzumachen, sagt Schuster.

Ausrüstung für alle fleißigen Helfer

Wer sich am Frühjahrsputz beteiligen möchte, erhält Warnwesten, Handschuhe und Müllsäcke bei den Initiatoren Schuster und Sax. Dafür müsse man sich nur telefonisch oder per E-Mail vorab anmelden, heißt es seitens der Projektinitiatoren. Zur Verfügung gestellt wird die Ausrüstung vom Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk Krems.

„Wir bitten alle Teilnehmenden sich an die geltenden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen zu halten, wenn sie für unseren Frühjahrsputz unterwegs sind“, bittet Schuster.