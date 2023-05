Das bringt der Juni im Kino im Kesselhaus

Im Rahmen des Waldviertel-Festivals wird am Mittwoch, 14. Juni, "Ersatz.Bank - Ein Film über die Waldviertler Hoffnung" von Karl und Julia Wozek gezeigt. Nach der künstlerischen Dokumentation, die von Menschen aus dem Waldviertel erzählt, gibt es noch Livemusik.

Dokumentationen aus Österreich und internationale Spielfilme

Auch im weiteren Juni-Filmprogramm finden sich einige außergewöhnliche Dokumentationen, die zeigen, wie groß die Bandbreite dieses Genres ist. Darunter befinden sich die Porträts "Daniel Richter" und "All the Beauty and the Bloodshed" von preisgekrönten internationalen Filmschaffenden.