Caritas leistete 2022 im Bezirk Krems 79.000 Stunden in der Pflege

Einstieg in die Pflege wird unterstĂŒtzt

Der Personalmangel und die demografische Entwicklung hin zu einer immer Ă€lter werdenden Gesellschaft sind in den nĂ€chsten Jahren eine große Herausforderung fĂŒr die Pflege. „Um die zukĂŒnftig steigende Nachfrage abdecken zu können, setzen wir auf die Höherqualifizierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unterstĂŒtzen junge Menschen sowie Umsteigerinnen und Umsteiger, die einen Pflegeberuf ergreifen möchten“, betonen Regionalleiterin Elena Steinmaßl und Pflegeleiterin Elisabeth Hirnschall.

Zur beruflichen Integration fĂŒr Menschen mit UnterstĂŒtzungsbedarf stellt die Caritas St. Pölten am 21. April (11.00 bis 15.00 Uhr ) ihre regionalen Angebote in Krems in der FußgĂ€ngerzone im Bereich Obere Landstraße/Sparkassengasse vor.

