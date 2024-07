Bibi Blocksberg: Verkehrsbehinderungen wegen Dreharbeiten in Krems

In der Nähe des Hohen Markt in Krems muss man bis 23. Juli eventuell bei der Parkplatzsuche mehr Geduld als sonst beweisen. Wegen Dreharbeiten kommt es immer wieder zu kleinen Verkehrsbehinderungen.

Halteverbote

Für die Dreharbeiten sind punktuelle Halte- und Parkverbotsbereiche am Hohen Markt, in der Althangasse und am Pfarrplatz erforderlich. In Stift- und Burggasse gilt tagsüber im Bereich Hoher Markt ein Fahrverbot in beide Richtungen.

Weiters kann es während der Dreharbeiten am Hohen Markt zu punktuellen, kurzfristigen Anhaltungen des Verkehrs kommen. Weitere Berechtigungen wurden vonseiten des Magistrats nicht erteilt, weil die Baustellensituation ohnehin schon herausfordernd ist.