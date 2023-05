Ausstellung erinnert an vergessene Zwangsarbeiter in Krems

Und dort wären sie fast auch geblieben, da die Unterlagen laut dem Historiker vor einigen Jahren durch ein Hochwasser stark in Mitleidenschaft gezogen wurden: „Vieles in den Arbeitsbüchern ist damit schwer bis gar nicht mehr lesbar“, so Streibel. Auch die Fotos in den Pässen – die diese Unterlagen zu einem besonderen Fund machen – seien dadurch beschädigt worden.

Zweiter Blick

Der Historiker kann dem aber auch Positives abgewinnen: „Wenn ein Künstler sie so verfremden hätten wollen, wäre es ein Wahnsinnsaufwand gewesen. Durch diesen Unfall sind die Arbeitsbücher jetzt aber zu Kunstwerken geworden“, erzählt Streibel.

Künstlerisch festgehalten wurden die Dokumente nun von Fotograf Nick Mangafas. Zu sehen ist das Ergebnis nun ab Dienstag, 16. Mai, im Volksheim Lerchenfeld im Rahmen des Viertelfestivals im Waldviertel.