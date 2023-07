Auf "Stand-Up-Paddle" gehoben: 36-Jährige rettete untergehenden Schwimmer

Ein 39 Jahre alter Schwimmer aus Niederösterreich drohte am Samstagnachmittag nach einem Schwächeanfall im steirischen Stubengbergsee zu ertrinken. Eine 36-Jährige Weizerin bemerkte die Notlage, ruderte mit ihrem "Stand-Up-Paddle" zum Untergehenden und erfasste ihn laut Polizei noch am Arm. Sie zog ihn auf ihr Board, brachte ihn ans Ufer und setzte die Rettungskette in Gang. Der Mann aus dem Bezirk Krems-Land war durchwegs ansprechbar und bei Bewusstsein, kam ins LKH Graz.