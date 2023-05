280 Rekruten des Bundesheeres in Paudorf angelobt

Vor der beeindruckenden Kulisse des Dunkelsteinerwaldes und in Anwesenheit ihrer Angehörigen war es eine einmalige Erfahrung für die jungen Soldaten. Sie haben in den vergangenen Wochen ihre Grundausbildung erfolgreich absolviert und sind nun bereit, Österreich und seiner Bevölkerung in den verschiedensten Funktionen zu dienen.

Rekruten leisten in unterschiedlichen Bereichen ihren Dienst

Das Stabsbataillon 3 ist in den niederösterreichischen Garnisonen Mautern und Weitra stationiert und ist der 3. Jägerbrigade unterstellt. Das Stabsbataillon 3 stellt die Führungsfähigkeit der 3. Jägerbrigade durch seine Führungsunterstützungskompanie sicher.