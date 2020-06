Prozess um Dschihadisten mit fehlendem Weitblick vertagt

Durch den Saal hallt die tiefe Stimme eines per Video-Konferenz aus Essen zugeschalteten Tschetschenen. Zeuge D. hat den Angeklagten "drei oder vier Mal in Syrien" getroffen und beschreibt den laut einem Gutachter fast blinden 30-Jährigen als ein Patscherl. Z. "sehe nicht, was vor seiner Nase ist". Nur wenn ihn "jemand an der Hand geführt" habe, sei er zurechtgekommen, erzählte der Zeuge. Und D. hielt es für plausibel, dass es von Z. Fotos mit Waffe und in Kampfmontur gebe. "Wer (Anm. in Syrien) in Zivilkleidung herumläuft, wird dort ausgeraubt und getötet."

Glaubt man Z. und D., dann waren beide vor Ort, um verschollene Bekannte zu suchen. In der Provinz sei es während seines Aufenthalts von Oktober bis Dezember 2013 friedlich gewesen, schilderte D., in dessen Wohnung der Pass des Angeklagten gefunden worden war. Deutsche Ermittler hatten danach die österreichischen Behörden informiert. D. ist allerdings nicht in Haft, sondern in Psychotherapie.

Sehr spät kam zur Sprache, wie der Tschetschenien-Konflikt in Syrien und vielleicht auch in die Causa Z. hineinspielt. Viele Tschetschenen betrachten Syrien als Stellvertreterkrieg – da der Feind Bashar al-Assad ein Verbündeter Russlands ist. Ein anderer Aspekt wurde evident, als am Vorabend des zweiten Prozesstages die belastenden Aussagen von zwei Tschetschenen eintrudelten. Es drängte sich der Eindruck auf, als spiele die tschetschenische Justiz ihr eigenes Spiel mit Exilanten.