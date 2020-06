Kraftwerk bleibt umstritten

Das Kraftwerksprojekt Hohe Brücke, das im Grenzbereich der beiden Gemeinden St. Georgen und Ferschnitz entstehen soll, hat bereits die zweite Stufe erreicht. Denn nun sind die Behörden am Zug, ob das Kraftwerk im Ybbsfluss errichtet werden kann oder auch nicht. Noch diese Woche soll mit der wasserrechtlichen Prüfung gestartet werden, im Mai geht es dann um die Bereiche Natur- und Forstschutz. „Gibt es keine Verzögerungen, könnte mit dem Bau im Frühjahr 2013 begonnen werden“, sagt EVN-Sprecher Stefan Zach im KURIER-Gespräch.

Allerdings gibt es nach wie vor massiven Widerstand gegen dieses Vorhaben. Interessensgruppen wie etwa pro ybbs, Rettet die Ybbs-Äsche, WWF und dem Thymallus Fliegenfischerclub haben sich nun in einem offenen Brief an Landesrat Stephan Pernkopf gewandt. Ihr Vorwurf: Man fühle sich übergangen, weil es noch keinen „Runden Tisch“ gab, das Behördenverfahren aber bereits eingeleitet wurde.

„Es wird über unseren Köpfen hinweg entschieden“, beklagen sich die NGOs. So hätte auch das EVN-Kraftwerk Dorfmühle im Bereich Allhartsberg/Kematen nichts Gutes gebracht. „Der gesamte Staubereich samt Naturbad hätte sich zu einer mit Schlamm und Algen verseuchten stinkenden Kloake verwandelt.“