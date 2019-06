Korneuburg: Polizist rettete Kleinkind das Leben

Am Mittwochnachmittag war Inspektor Andreas Richter von der Korneuburger Polizei im Stadtgebiet zu Fuß auf Streife. In der Donaustraße, in der Nähe des Zentrums, kam dem Beamten eine Frau mit einem Kleinkind in den Armen entgegen. Die Frau rief lautstark um Hilfe und erzählte dem Polizisten, dass ihr Kind keine Luft bekomme.