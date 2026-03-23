13 Gruften in Korneuburg geöffnet: Polizei sucht nach Vandalen

Montagfrüh entdeckte ein Friedhofsbesucher in Korneuburg, dass Unbekannte am Wochenende Gruften des städtischen Friedhofs gewaltsam geöffnet hatten. Die Polizei sicherte den Tatort und nahm entsprechende Ermittlungen auf.

Insgesamt 13 Gruften sind von dem Vandalismus-Vorfall betroffen. Sie wurden am vergangenen Wochenende von Unbekannten beschädigt. An den Grabstellen befinden sich Schleifspuren, beschädigte Deckel und abgerissene Griffe, die darauf hindeuten, dass die Grabdeckel gewaltsam geöffnet und verschoben wurden.

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Die genaue Höhe des Schadens konnte bisher nicht eruiert werden. Die Polizei startete mit umfangreichen Ermittlungen gegen Unbekannt – die betroffenen Grab-Eigentümerinnen und -Eigentümer wurden von den zuständigen Stellen informiert. Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten Die Polizei bittet Personen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Friedhofs gemacht haben, sich bei der Dienststelle Korneuburg (+43 59133 3240-100) zu melden. Jeder Hinweis kann zur Aufklärung dieser Tat beitragen. Während der Ermittlungen bleibt der Friedhof Korneuburg für Besucherinnen und Besucher geöffnet.