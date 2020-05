Korneuburg: Filterbrunnen gegen Pestizid

Das mit Pestizid verseuchte Grundwasser in Korneuburg scheint doch eine größere Gefahr zu sein. Mit großen Filteranlagen - ähnlich wie in der Tuttendorfer Breite - soll die Gefahr minimiert werden. Noch in diesem Jahr sollen die Filterbrunnen ihre Arbeit aufnehmen. Die Kosten für die Schutzmaßnahme sind noch nicht bekannt, werden aber von der Firma "Kwizda" übernommen.



"Thimethoxam" heißt jenes Spritzmittel, das bei einem Betriebsunfall in der Firma "Kwizda" in Form von verdünntem Waschwasser ausgelaufen und in den Untergrund gelangt ist. Laut Firmenaussendung sind 3000 Liter der verdünnten Lösung im Vorjahr in den Untergrund geronnen. Warum trotz der starken Verdünnung im Grundwasser dann doch noch Grenzwertüberschreitungen bis zum Achtzigfachen erreicht wurden, ist Toxikologen und Wasserrechtsbehörde bis heute ein Rätsel.