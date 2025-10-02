„Ein Frauenzimmer spielt das Violoncell“: Eine musikalische Reise

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Klavier oder vielleicht auch Harfe, das war ja noch einigermaßen „schicklich“, aber Cello? Für Frauen ein absolutes No-Go, würde man heute sagen. Der Pädagoge, Pfarrer und Komponist Carl Ludwig Junker etwa formulierte 1783 empört „Ein Frauenzimmer spielt das Violoncell“ und mokierte sich über daraus resultierenden Übelstände. Lise Cristiani, 1827 in Paris geboren, brach das Tabu. Sie war die erste Frau der Musikgeschichte, die es wagte, als Cellistin öffentlich aufzutreten. Im Rahmen der „Serenadenkonzerte des Landes NÖ“ begeben sich nun die junge Cellistin Antonia Straka und Schauspielerin Gabriele Jacoby am 12. Oktober in Baden auf eine musikalische Reise auf den Spuren von Lise Cristiani.

„Ein großes Vorbild“ Die 23-jährige Antonia Straka findet es „faszinierend und bewundernswert, welchen Mut und welches Selbstbewusstsein Lise Cristiani gehabt haben muss, um in einem damals völlig männerdominierten Beruf öffentlich aufzutreten und große Konzertreisen auf der ganzen Welt zu unternehmen.“ Aus ihrer eigenen Erfahrung weiß Straka, dass man „im Musikerberuf sein Innerstes auf einer Bühne und in der Öffentlichkeit preisgibt, man will gefallen, aber gleichzeitig auch seinen Werten und Überzeugungen, seinem musikalischen Verständnis und seiner Interpretation treu bleiben. Es kann manchmal herausfordernd sein, seinen eigenen Weg zu gehen und sich nicht durch äußere Einflüsse und Meinungen verunsichern zu lassen. In diesem Sinne ist sie ein großes Vorbild für mich: auf sich selbst zu vertrauen und sich nicht von seinem Weg abbringen zu lassen, obwohl es wahrlich nicht immer einfach ist.“

Dass Lise Cristiani allen Widerständen zum Trotz mit ihrem Cello auf der Bühne stand, ist rund 180 Jahre her. Aber wie schaut es heute in der Musikbranche mit Gleichberechtigung aus? Straka habe sich noch nie benachteiligt gefühlt, sagt sie, aber „als junge Frau, oder generell als junger Mensch ist es mitunter eine Herausforderung, ernst genommen zu werden, und man muss sich noch mehr durch sein Können beweisen, vielleicht manchmal gedanklich die Fäuste ballen und auch ein wenig deutlicher werden. Es ist immer eine Überwindung, zu seinen Standpunkten zu stehen und Grenzen zu setzen.“ Das sei unabhängig vom Geschlecht auch eine Frage der Persönlichkeit. Sie habe aber den Eindruck, „dass in meiner Generation und je mehr Frauen in Orchestern, als Dirigentinnen und Solistinnen, aber auch als Jurorinnen, Intendantinnen oder im Management tätig sind, ein normaler und respektvoller Umgang selbstverständlich wird“.

Familiensache Antonia Straka wurde die Musikalität in die Wiege gelegt. „Mein Vater ist Cellist, meine Mutter Hobbymusikerin, und es hat für mich immer dazugehört, Musik zu machen. Wir haben viel gesungen, sind in Konzerte gegangen und ich habe oft noch abends beim Einschlafen meinen Vater üben gehört“, erzählt sie. Auch viele Freunde der Familie sind Musiker, da war es für die Kinder ganz selbstverständlich, bei Hausmusik-Abenden, bei Proben, Konzerten oder Tourneen dabei zu sein. „Ich habe mich schon damals in dem künstlerischen Umfeld sehr wohlgefühlt“, sagt sie. Und schon mit acht Jahren fasste sie den Entschluss, Cello zu lernen. Was sie nie bereut hat. „Am Cello fasziniert mich, dass es so vielfältige Rollen haben kann: Man kann vom Bass aus auch als Begleitinstrument ein Ensemble führen, aber im gleichen Stück auch die schönsten gesanglichen Melodien spielen. Diese Vielfalt gibt es so auf keinem anderen Instrument“, lautet ihre Liebeserklärung an das Cello.

