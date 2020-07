Konflikt um niederösterreichische Gesundheitsagentur

Die ÖVP will diese Attacke so nicht stehen lassen. Landtagsabgeordneter Franz Dinhobl: „Wer seine Aufgabe in der Landespolitik ausschließlich darin sieht, gegen etwas zu sein, der muss sich natürlich nicht mit Inhalten befassen. Andernfalls wüsste man nämlich, dass die NÖ Landesgesundheitsagentur ein europaweites Vorzeigeprojekt ist. Mit der Versorgung aus einer Hand von der Geburt bis zur Betreuung im hohen Alter setzt Niederösterreich neue Maßstäbe im Gesundheitswesen.“

Es zeuge auch von wenig Sachkenntnis, dass die Grünen von einer Ausdünnung im Gesundheitsbereich sprechen. In den kommenden Jahren würden insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro in Niederösterreich in die Kliniken und den Pflegebereich investiert.

Dinhobl sieht auch den Konflikt rund um das Klinikum Mauer nicht so verhärtet, wie das teilweise dargestellt werde. Dinhobl: „Belegschaftsvertretung und Klinik-Führung sind in die Detailplanung der Maßnahmen voll eingebunden. Die Rochaden ermöglichen eine Konzentration der neurologischen Akutversorgung im Landesklinikum Amstetten. Und am Standort Mauer entsteht um fast 17 Millionen Euro eines der modernsten Aus- und Weiterbildungszentren für Gesundheitsberufe. Aber mit Fakten wollen sich die Grünen leider nicht befassen.“

Wobei es da in der Region noch einigen Diskussionsbedarf gibt. Mittlerweile wurden 4.500 Unterschriften gegen eine Verlegung der Betten gesammelt. Dazu fand am Mittwoch eine Betriebsversammlung in Mauer statt. Dort sicherten die beiden LGA-Vorstände Konrad Kogler und Helmut Krenn bei der geplanten „Strukturanpassung“ bestmögliche Transparenz und Einbindung der Belegschaftsvertretung an.