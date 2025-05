Konferenz der Soziallandesreferenten: Pflege mit KI diskutiert

Zusammenarbeit

Es wurde betont, dass in allen Bereichen ein erfolgreiches Vorankommen nur dann möglich sei, wenn Länder und Bund an einem Strang ziehen würden.

„Um die Vorhaben im Regierungsprogramm in Umsetzung zu bringen, brauchen wir einen intensiven Austausch mit den Ländern“, betonte etwa Ministerin Schumann. Sie sprach die bundesweit einheitliche „Sozialhilfe neu“ an, mit der etwa erreicht werden soll, dass alle, die arbeitsfähig sind, mithilfe des AMS in Beschäftigung gebracht werden. Und den Anspruch, Kinder mithilfe einer Kindergrundsicherung aus der Armutsgefährdung herauszuholen. Soziallandesrätin Teschl-Hofmeister unterstrich, dass man bei der Neuaufstellung der Sozialhilfe gerne mitdenke, sofern „der alte Spruch: ,Leistung muss sich lohnen‘ nicht in Vergessenheit gerät“. Die angekündigte Vorbereitung einer Kindergrundsicherung begrüßte die für Kinder und Jugendliche zuständige, frischgebackene Landesrätin Eva Prischl (SPÖ).