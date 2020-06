Kompromiss: Kleinere Windräder

Mehrere Gemeinden wollen in Zukunft auf Windkraft setzen. Derzeit bestehen in Tattendorf und Pottendorf elf Anlagen. In Ebreichsdorf gibt es schon seit 2010 entsprechende Pläne, Infoveranstaltungen fanden schon vor geraumer Zeit statt. Stadtchef Wolfgang Kocevar erneuerte beim Bürgermeisterempfang am Freitagabend das Bekenntnis zur Windenergie noch einmal – die Optik sieht er dabei pragmatisch: "Rund um Ebreichsdorf gibt es Windräder oder sind Windräder geplant. Sehen müssen wir sie also sowieso." Rund 20 Windkraftanlagen könnten in Ebreichsdorf nahe der A3 entstehen.

Ein Stück weiter ist man schon in Oberwaltersdorf. Sechs Windräder der Wien Energie und der EVN könnten schon 2015 stehen. Derzeit läuft die Rechtsmittelfrist im UVP-Verfahren.