Königspython wurde in Weingarten gefangen

Einen ungewöhnlichen Fund gab es am Freitag der Vorwoche, wie die Landespolizeidirektion NÖ am Montag bekannt gab. In den Weinbergen von Leobersdorf wurde eine über einen Meter lange Königspython gefunden.

Eine Polizistin und ein Polizist fanden das Tier nach kurzer Suche in den Weingärten. Es handelte sich um eine etwas über einen Meter lange exotische Schlange mit auffallendem Hautmuster.