Königsbrunn: Ein Ortschef in Bedrängnis

In Erklärungsnotstand ist ÖVP-Bürgermeister Karl Solich aus Königsbrunn am Wagram, Bezirk Tulln, geraten: Das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft St. Pölten gegen ihn. Die Opposition hat einen Misstrauensantrag eingebracht, auch der Rückhalt in seiner eigenen Partei schwindet zusehends.

Auslöser der Kalamitäten war eine Gebarungseinschau durch die NÖ-Gemeindeaufsicht. Die Beamten listeten in einem 117-Seiten Bericht eine ganze Latte mutmaßlicher Verfehlungen auf und leiteten ihren Report an die Staatsanwaltschaft weiter. Diese lässt gegen Solich sowie gegen Amtsleiter Ernst B. wegen Verdachts auf Untreue und Amtsmissbrauch ermitteln.

Die Highlights des Prüfberichts: Der Bürgermeister und Gastwirt soll der Gemeinde Bewirtungen im eigenen Betrieb und Kilometergeld für Fahrten von seinem Gasthaus zum Gemeindeamt verrechnet haben. Für Mehrarbeit im Zuge des Gemeinderatswahlkampfs 2010 soll sich Solich 4490 Euro Entschädigung ausbezahlt haben.

Amtsleiter B. wird vorgeworfen, nicht geleistete Überstunden – auch während eines Krankenstands – abgerechnet sowie Reifen und Felgen für sein privates Auto auf Gemeindekosten gekauft zu haben.