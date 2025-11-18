Königsberger-Ludwig gibt SPÖ-Bezirksvorsitz ab: Suchan-Mayr soll nachfolgen

Eine neue Ära in der Bezirksleitung der SPÖ wird am Samstag in Amstetten eingeleitet. Bei der Bezirkskonferenz wird Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nicht mehr für den Vorsitz kandidieren. Die St. Valentiner Bürgermeisterin und Landtagsabgeordnete Kerstin Suchan-Mayr stellt sich der Wahl und soll auf Bezirksebene in ihre Fußstapfen treten.

Zur Kür des neuen Bezirksvorstands im Amstettner AK-Saal ist jedenfalls hoher Parteibesuch angesagt. Sowohl der SPÖ-Bundesparteivorsitzende und Vizekanzler Andreas Babler als auch der SPÖ-Landeschef und Landesrat Sven Hergovich werden bei der Konferenz ab 13.30 Uhr teilnehmen.

Generationenwechsel

Mit dem Rückzug der 60-jährigen Königsberger-Ludwigs als Bezirksparteichefin der SPÖ kommt es zum Generationenwechsel. Die frühere Amstettner Vizebürgermeisterin, die von 2018 bis zum März des heurigen Jahres in Niederösterreich Gesundheitslandesrätin war, stand der Bezirks-SPÖ seit 2009 vor. Im März wurde sie als Gesundheitsstaatssekretärin in die Bundesregierung geholt.