Königsberger-Ludwig gibt SPÖ-Bezirksvorsitz ab: Suchan-Mayr soll nachfolgen

Suchan-Mayr folgt Königsberger-Ludwig nach
SPÖ-Granden Andreas Babler und Sven Hergovich reisen zur SPÖ-Bezirkskonferenz in Amstetten an. Königsberger-Ludwig ist seit 16 Jahren rote Bezirkschefin.
Von Wolfgang Atzenhofer
18.11.25, 07:17
Eine neue Ära in der Bezirksleitung der SPÖ wird am Samstag in Amstetten eingeleitet.  Bei der Bezirkskonferenz wird Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nicht mehr für den Vorsitz kandidieren. Die St. Valentiner Bürgermeisterin und Landtagsabgeordnete Kerstin Suchan-Mayr stellt sich der Wahl und soll auf Bezirksebene in ihre Fußstapfen treten.

Regierungsbank statt Gemeinderat: Applaus für neue SPÖ-Staatssekretärin

Zur Kür des neuen Bezirksvorstands im Amstettner AK-Saal ist jedenfalls hoher Parteibesuch angesagt. Sowohl der SPÖ-Bundesparteivorsitzende und Vizekanzler Andreas Babler als auch der SPÖ-Landeschef und Landesrat Sven Hergovich werden bei der Konferenz ab 13.30 Uhr  teilnehmen. 

Generationenwechsel

Mit dem Rückzug der 60-jährigen Königsberger-Ludwigs als Bezirksparteichefin der SPÖ kommt es zum Generationenwechsel. Die frühere Amstettner Vizebürgermeisterin, die von 2018  bis  zum März des heurigen Jahres in Niederösterreich Gesundheitslandesrätin war, stand der Bezirks-SPÖ seit 2009 vor. Im März wurde sie als Gesundheitsstaatssekretärin in die Bundesregierung geholt.

Ende der Gerüchteküche um SPÖ-Kandidatur in Amstetten

 

Kerstin Suchan-Mayr ist 50 Jahre alt. Sie ist seit 2010 Bürgermeisterin von St. Valentin und seit 2018 nö. Landtagsabgeordnete  . 
   

 

