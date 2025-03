Regierungsbank statt Gemeinderat: Applaus für neue SPÖ-Staatssekretärin

Nun kehrt die als besonnen und auch kompromissfähig bekannte Mostviertlerin, die seit März 2018 Landesrätin war, an eine ihr vertraute Arbeitsstelle zurück. War sie doch von 2002 bis 2018 als Nationalrätin im Parlament tätig. Im kolportierten Machtkampf innerhalb der SPÖ-Lager fiel die Wahl von SPÖ-Chef Andreas Babler dann auf die erfahrene Gesundheits- und Sozialpolitikerin, die sich vor allem während er Corona-Pandemie viel Respekt in großen Teilen des politischen Mitbewerbs erwarb.

Die frühere Amstettner Kulturstadträtin und SPÖ-Vizebürgermeisterin hätte bei der Gemeinderatswahl aufgrund ihrer vielen Vorzugsstimmen und der damit verbundenen Vorreihung auf Listenplatz 13 ein Mandat in der roten Gemeinderatsriege errungen. Sie verzichtete darauf. So wie sie es im Vorjahr klar abgelehnt hatte, nach dem Wunsch aus der SPÖ-Landesparteiführung in Amstetten als Bürgermeisterkandidatin anzutreten.

Das war auch aus den Glückwünschen zum Aufstieg in die nächste Regierungsebene zu entnehmen. So postete die SPÖ Amstetten mit ihrem Chef und Vizebürgermeister Gerhard Riegler: "(Unsere) Ulrike Königsberger-Ludwig wird zukünftig als Staatssekretärin in der neuen Bundesregierung für den Gesundheitsbereich zuständig sein. Wir gratulieren dir, liebe Ulli, recht herzlich zu deiner Nominierung als Staatssekretärin und wünschen dir alles Gute für deine kommenden Aufgaben. Im Gesundheitsbereich gibt es viel zu tun und wir sind uns sicher, dass du die richtige Wahl bist, um viele Verbesserungen für die Menschen in Österreich zu erreichen“. Der Gratulation an die SPÖ-Vorsitzende im Bezirk Amstetten schlossen sich jedenfalls zahlreiche Gratulanten an.

Lobende Worte fand am Sonntag sogar ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner in einer Aussendung. "Mit Ulrike Königsberger-Ludwig kommt Niederösterreich eine konstruktive und kooperative SPÖ-Politikerin in der Landesregierung abhanden.“ Er hoffe zugleich, „dass es seitens der SPÖ wieder jemanden wie Königsberger-Ludwig gibt - mit der Bereitschaft, konstruktiv mitzuarbeiten, statt gegen-eh-alles zu sein. Das wäre für Niederösterreich jedenfalls wünschenswert“, ließ Zauner aber nicht die Chance aus, sich am nicht in die Bundesregierung berufenen SPÖ-Vorsitzenden Sven Hergovich zu reiben.