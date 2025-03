Knappere Ressourcen: Fachhochschule erforscht mehrfache Wassernutzung

© Getty Images/iStockphoto/RomoloTavani/iStockphoto Effizientere und mehrmalige Nutzung von Wasser wird erforscht

Am FH-Campus in Wieselburg wird die Mehrfachnutzung von Wasser in Produktionsbetrieben erforscht und effizienter gemacht werden.