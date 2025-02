Start-up in NÖ: Aus Hühnermist wird fast „goldener“ Dünger

Ein junger Unternehmer, dessen Start-up die Veredelung von Hühnermist zum erfolgreichen Geschäftszweig macht, ist ein Vorzeigeabsolvent des Start-up-Centers des FH-Campus Wieselburg . Der junge Mostviertler hat sich in kurzer Zeit einen Namen in der Landwirtschaftsbranche gemacht und überrascht nun als Erzeuger erneuerbarer Energie.

Ob der 27-jährige Florian Stöger in Kindheitsjahren das beliebte Kinderspiel „Zicke, Zacke, Hühnerkacke“ gespielt hat, ist unbekannt. Das Tempo, mit dem er seinen Betrieb auf einem gepachteten Bauernhof in Neuhofen an der Ybbs entwickelt, erinnert aber ein wenig daran. Als gelernter Mechatroniker und FH-Student hat sich Stöger darauf spezialisiert, energiereichen Hühnermist zu hochwertigem organischen Dünger zu verwandeln.

Auf die Idee kam er im elterlichen Hühnermastbetrieb: „Zur Umsetzung hat beigetragen, dass es dort eine Fußbodenheizung gibt, die die Bedingungen für einen verarbeitbaren trockenen Rohstoff begünstigt“, schildert er den Umgang mit dem sonst nicht besonders verarbeitungsfreundlichen Reststoff.