Betrug von "Schamanin": Kriminalisten gehen zahlreichen Hinweisen nach

Die flüchtige 44-Jährige sei einschlägig vorbestraft. Ihr Sohn (29) befindet sich in Wiener Neustadt in U-Haft.

Ermittlungen hinsichtlich weiterer Vermögenswerte

Mariana M. wird zur Last gelegt, einen zweistelligen Millionenbetrag ergaunert zu haben. Bargeld, Gold, Schmuck sowie hochpreisige Armbanduhren wurden in einem Tresor gefunden und sichergestellt. Der Geldschrank in einem Haus in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) befand sich in einem geheimen Raum, der Zugang sei nur mit einem speziellen Mechanismus möglich gewesen, hatte Pfandler am Montag in einer Pressekonferenz erläutert. Der Safe musste von Spezialisten der Polizei geöffnet werden. Darin fanden sich laut dem LKA-Chef u.a. 4,1 Millionen Euro und 2,1 Millionen Schweizer Franken (2,23 Mio. Euro) an Bargeld.

Besitzer des Hauses in Maria Enzersdorf ist der Sohn der per Europäischem Haftbefehl gesuchten 44-Jährigen. Der Mann machte von seinem Recht Gebrauch, die Aussage zu verweigern. Ob es weitere Vermögenswerte gibt, sei noch Gegenstand von Ermittlungen, erklärte Pfandler am Freitag.