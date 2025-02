Zwölfjähriger E-Scooter-Fahrer im Bezirk Tulln von Klein-Lkw erfasst

Ein zwölfjähriger E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstagnachmittag an einer Kreuzung in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) vom Klein-Lkw eines 33-Jährigen erfasst worden. Der Bub erlitt nach Polizeiangaben vom Freitag schwere Verletzungen und wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen.