Knalleffekt: Gmünd bekommt schwarzen Bürgermeister

Die SPÖ in Niederösterreich hat ihre nächste rote Hochburg verloren. Nach Wiener Neustadt wird auch die Waldviertler Grenzstadt künftig von einem schwarzen Amtsträger regiert. Erstmals in der Geschichte der Stadt müssen die Sozialdemokraten nach dem Verlust der absoluten Mehrheit in die Opposition. Dass Helga Rosenmayer die erste schwarze Bürgermeisterin in Gmünd und der Listengemeinderat Hubert Hauer (ehemaliger SPÖ-Finanzstadtrat) ihr Vize wird, wollten die beiden Fraktionsvorsitzenden Dienstagvormittag noch nicht bestätigen. Doch die FPÖ-Landespartei spricht bereits von einem entsprechenden Übereinkommen für eine Dreier-Koalition.