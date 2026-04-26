Niederösterreich

Großbrand zerstörte Wohnhaus in Klosterneuburg

Flammeninferno machte Gebäude unbewohnbar. Stadt stellt Betroffenen Notfallwohnung zur Verfügung. Drei Bewohner blieben unverletzt.
Wolfgang Atzenhofer
26.04.2026, 13:16

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Lichterloh brennendes Haus

Durch einen Vollbrand verlor Sonntagfrüh eine Familie in Klosterneuburg ihr Wohnhaus. Kurz vor 6 Uhr in der Früh wurden beide Wachen der Feuerwehr Klosterneuburg sowie die Feuerwehr Kierling gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der Polizei zu einem Gebäudebrand alarmiert.

Löschangriff der Feuerwehr

Löschangriff der Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Helfer an der Einsatzstelle stand ein Teil des Wohnhauses bereits lichterloh in Vollbrand. Mehrere Atemschutztrupps begannen unverzüglich mit der Brandbekämpfung von außen. Auch von innen musste der Brand durch mehrere Trupps bekämpft werden.

Flammeninferno

Flammeninferno vernichtete das Haus. 

Nach dem komprimierten Löschangriff musste auch das Dach des Brandobjekts  geöffnet werden, um alle Brandstellen und Glutnester bekämpfen zu können.

Feuer vernichtete Wohnhaus in Mannersdorf an der March

Nach etwas mehr als drei Stunden war der Spuk gegen 9.15 Uhr zu Ende. Der Einsatzleiter der Feuerwehr Klosterneuburg konnte, "Brand aus" melden.

Feuerwehr musste das Dach öffnen.

Feuerwehr musste das Dach öffnen, um an die Brandherde zu kommen. 


Drei zu dem Wohnhaus gehörende Personen wurden durch das Rote Kreuz vor Ort betreut, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Durch die Stadtgemeinde Klosterneuburg wurde für die Hausbewohner eine Notfallwohnung zur Verfügung gestellt. Kurz vor 11 Uhr wurde der Einsatz beendet und die Feuerwehren rückten in ihre Feuerwehrhäuser ein, um die Gerätschaften und Fahrzeuge einsatzbereit zu machen.

kurier.at  | 

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