Großbrand zerstörte Wohnhaus in Klosterneuburg

Durch einen Vollbrand verlor Sonntagfrüh eine Familie in Klosterneuburg ihr Wohnhaus. Kurz vor 6 Uhr in der Früh wurden beide Wachen der Feuerwehr Klosterneuburg sowie die Feuerwehr Kierling gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der Polizei zu einem Gebäudebrand alarmiert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Freiwillige Feuerwehr Klosterneuburg Löschangriff der Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Helfer an der Einsatzstelle stand ein Teil des Wohnhauses bereits lichterloh in Vollbrand. Mehrere Atemschutztrupps begannen unverzüglich mit der Brandbekämpfung von außen. Auch von innen musste der Brand durch mehrere Trupps bekämpft werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Freiwillige Feuerwehr Klosterneuburg Flammeninferno vernichtete das Haus.

Nach dem komprimierten Löschangriff musste auch das Dach des Brandobjekts geöffnet werden, um alle Brandstellen und Glutnester bekämpfen zu können.

Nach etwas mehr als drei Stunden war der Spuk gegen 9.15 Uhr zu Ende. Der Einsatzleiter der Feuerwehr Klosterneuburg konnte, "Brand aus" melden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Freiwillige Feuerwehr Klosterneuburg Feuerwehr musste das Dach öffnen, um an die Brandherde zu kommen.