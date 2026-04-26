Großbrand zerstörte Wohnhaus in Klosterneuburg
Durch einen Vollbrand verlor Sonntagfrüh eine Familie in Klosterneuburg ihr Wohnhaus. Kurz vor 6 Uhr in der Früh wurden beide Wachen der Feuerwehr Klosterneuburg sowie die Feuerwehr Kierling gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der Polizei zu einem Gebäudebrand alarmiert.
Beim Eintreffen der Helfer an der Einsatzstelle stand ein Teil des Wohnhauses bereits lichterloh in Vollbrand. Mehrere Atemschutztrupps begannen unverzüglich mit der Brandbekämpfung von außen. Auch von innen musste der Brand durch mehrere Trupps bekämpft werden.
Nach dem komprimierten Löschangriff musste auch das Dach des Brandobjekts geöffnet werden, um alle Brandstellen und Glutnester bekämpfen zu können.
Nach etwas mehr als drei Stunden war der Spuk gegen 9.15 Uhr zu Ende. Der Einsatzleiter der Feuerwehr Klosterneuburg konnte, "Brand aus" melden.
Drei zu dem Wohnhaus gehörende Personen wurden durch das Rote Kreuz vor Ort betreut, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Durch die Stadtgemeinde Klosterneuburg wurde für die Hausbewohner eine Notfallwohnung zur Verfügung gestellt. Kurz vor 11 Uhr wurde der Einsatz beendet und die Feuerwehren rückten in ihre Feuerwehrhäuser ein, um die Gerätschaften und Fahrzeuge einsatzbereit zu machen.
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