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Niederösterreich

Sperre aufgehoben: In der Klosterneuburger Au kann wieder gebadet werden

Das Badeverbot für den Altarm im Strandbad Klosterneuburg wurde von der Bezirkshauptmannschaft Tulln aufgehoben.
19.06.2026, 13:27

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Die Bezirkshauptmannschaft Tulln hat die Verordnung für ein Badeverbot für den Altarm, die wegen einer vorsorglichen Sperre am 28. Mai erlassen wurde, aufgrund aktueller Untersuchungsergebnisse wieder aufgehoben. Grundlage für diese Entscheidung ist der Prüfbericht der Eurofins Umweltanalytik Österreich GmbH vom 19. Juni. 

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Die Wasseruntersuchung vom 2. Juni belegt laut einer Aussendung der Stadtgemeinde, dass das Badewasser im „Altarm Gschirrwasser“ in bakteriologischer Hinsicht den Anforderungen der Bäderhygieneverordnung entspricht. Das Gewässer weise zwar zum Zeitpunkt der Probenahme eine erhöhte Nährstoffkonzentration auf, eine Gefährdung der Badegäste durch Cyanobakterien bzw. Cyanobakterientoxine sei derzeit jedoch nicht gegeben. 

Wasser, Sport, Spiel und Entspannung

Das Strandbad Klosterneuburg bietet auf einer Gesamtfläche von 28 Hektar – das entspricht rund 40 Fußballfeldern – vielfältige Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung für alle Altersstufen. Neben dem nun wieder uneingeschränkt nutzbaren Altarm, auf dem Tret-, Paddelboote und Stand-Up-Boards zum Einsatz kommen können, bietet das Bad ein solarbeheiztes Erlebnisbecken mit 45-Meter-Wasserrutsche, Strömungskanal und Massagebucht.

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Auch für Sportbegeisterte stehen ein Sportbecken, Tennisplätze sowie Anlagen für Beach-Volleyball, Basketball, Fußball und Tischtennis bereit. Für Kinder bietet ein eigenes Becken, die große Liegewiese und ein Kleinkinderspielplatz ausreichend Möglichkeiten zum Toben.

Aktion für die Jugend

Auch für die kommende Ferienzeit ist vorgesorgt: Alle Jugendlichen mit einer gültigen jCard können sich zu Ferienbeginn (4. bis 12. Juli) sowie zum Ferienausklang (29. August bis 6. September) über kostenlosen Eintritt ins Strandbad freuen.

Tulln
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