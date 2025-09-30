Wie Wissenschaft Wissen schafft - und wie sie funktioniert

Den ersten Nobelpreis hat man schon. Fabrizio Olmeda erhielt die Auszeichnung für – die perfekte Pastasauce. Der Physiker vom ISTA (Institut of Science and Technology Austria) in Klosterneuburg hat physikalisch akkurat beschrieben, wie "Cacio e pepe“ gekocht werden soll und gewann damit den Ig-Nobelpreis, eine Auszeichnung für Studien, die "erst zum Lachen und dann zum Denken“ anregen. 1.300 Wissenschafter aus 80 Nationen Doch die Chancen, dass auch ein "richtiger“ Nobelpreis nach Klosterneuburg geht, sind nicht so klein. Denn hier wird von 1.300 Wissenschaftern aus 80 Nationen Spitzenforschung betrieben.

Das ISTA soll aber kein Elfenbeinturm sein. Man will nicht nur forschen, sondern auch vermitteln, wie Wissenschaft funktioniert. Dafür geht nun das "VISTA Science Experience Center“ in Betrieb. Das aufregende Gebäude (von Studio Maks sowie Bollinger + Grohmann) steht nicht von ungefähr mitten am Campus. Es soll mit seinem geschwungenen Dach, lichtdurchfluteten Räumen und 9.200 Spiegelfliesen Dynamik und Offenheit der Spitzenforschung symbolisieren. Und einladen, diese zu erfahren. Einblicke in die Forschung "Wir wollen vermitteln, was hier am Campus passiert und wie Prozesse in der Wissenschaft ablaufen, abseits von reinem Faktenwissen“, erklärte Gaia Novarino, Vizepräsidentin für Wissenschaftsvermittlung des ISTA. "Es wäre ja schade, das alles für uns zu behalten.“ Die Ausstellung "Science in the Making – wie entsteht das Wissen von morgen?“ eröffnet Einblicke in die Forschung am ISTA.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Foschum Markus 9.200 Spiegelfliesen lassen das VISTA glitzern und spiegeln die Forschung wider.

Ort der Begegnung "Es ist kein Museum und kein Besucherzentrum, sondern ein Ort der Begegnung“, erklärt Christian Bertsch, Leiter des Centers. Fragen, wie "Was passiert am Rande des Universums?“ oder "Können Objekte mithilfe von Schalldruck zum Schweben gebracht werden?“ werden behandelt. Die Themenpalette reicht dabei von Neurowissenschaften über Klimaforschung bis zur Zellbiologie. Interaktive Stationen, Exponate aus den ISTA-Laboren und Objekte, die in Zusammenarbeit von Kunst und Wissenschaft entstanden sind, sollen Vielfalt und Dynamik der Wissenschaft greifbar machen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Foschum Markus Die Ausstellung „Science in the Making“ will zeigen, wie das Wissen von morgen entsteht.

Opening Festival

Unter dem Motto „Hello Science! Hello VISTA“ wird vom 3. bis 5. Oktober zum Eröffnungswochenende geladen. Auf dem Programm stehen Spezialführungen, Workshops und Vorträgen. Volles Programm

Dazu kommt ein Programm mit Livemusik von Sofie Royer oder Voodoo Jürgens sowie Lichtinstallationen und DJs. Shuttlebusse ab Wien Heiligenstadt. Info: www.vistascience.at

