Ab Herbst: ISTA will Wissenschaft mit neuem Gebäude nahbar machen

Am 2. Oktober öffnet am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg (NÖ) das "VISTA Science Experience Center" seine Pforten. Es soll einen Raum für Wissenschaftsvermittlung bieten und Besuchern nahebringen, wie der Forschungsbetrieb funktioniert, anstatt nur Basis- und Faktenwissen weiterzugeben. Das Angebot werde kostenlos sein, hieß es bei einer ersten Besichtigung des Gebäudes für Journalisten am Donnerstag.

"Wir wissen, dass Museen und Forschungsinstitute keine Orte sind, an denen sich jeder willkommen fühlt - das wollen wir ändern, indem wir Besucher sehr positiv begrüßen und den Dialog fördern", sagte Christian Bertsch, Leiter des Programms für Wissenschaftsvermittlung am ISTA. Man richte sich an Schulklassen, Familien, klassische Museumsgänger und Wissenschaftsinteressierte, aber auch neugierige Passanten und Forschende.

Offene Atmosphäre schaffen

Der Neubau ist direkt in den Forschungscampus eingebettet. "Die Idee war, dass wir den grünen Campus nicht allzu sehr verändern und eine offene Atmosphäre schaffen, die sich auch in der Architektur widerspiegelt", so Bertsch. 1.100 Quadratmeter des Gebäudes sind unterirdisch und bieten Platz für einen Hauptausstellungsraum, ein Auditorium und ein "Labor" für Workshops, während auf dem 400 Quadratmeter großen, ebenerdigen Bereich ein Cafe, ein kleiner Shop und sieben interaktive Stelen zu Geschichte und unterschiedlichen Aspekten des Forschungscampus Platz finden sollen. Letztere beleuchten etwa auch die Persönlichkeiten hinter der Forschung oder ermöglichen einen virtuellen Blick ins Labor.