Klosterneuburg: Hundebesitzer können Wiese für zehn Euro buchen

2000 Hunde leben in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) – eine durchschnittlich große Gemeinde in Österreich hat ebenso viele Einwohner. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) nennt die Stadtgemeinde deshalb auch „Hundehauptstadt Niederösterreichs“. Trotzdem gibt es derzeit nur eine offizielle Hundezone und die ist nicht eingezäunt. Die Tierhilfe Klosterneuburg bietet nun auf der Pionierinsel eine 1300 Quadratmeter große Fläche stundenweise zum Mieten an.