Klosterneuburg hat Herz für Flüchtlinge

In Klosterneuburg ziehen auch mehrere Vereine mit. Die Fanclubs des Basketballvereins haben bereits eine Unterschriftenaktion initiiert. Mehr als 500 Personen haben die Petition für den Verbleib der Flüchtlinge in ihrer Stadt unterschrieben. Man will auch jene zurück, die bereits in anderen Gemeinden untergebracht wurden. Vor allem dort, wo sich Freundschaften entwickelt haben. Auch wenn allen Beteiligten klar ist, dass nicht allen geholfen werden kann, möchte man zumindest einen Teil der Asylwerber in der Stadt halten.

Gleichzeitig wird das Thema auf politischer Ebene behandelt. Der Gemeinderat hat einem Antrag zugestimmt, der die Schaffung von Asylplätzen vorsieht. Das Ziel: 200 Betreuungsplätze für die langfristige Begleitung und Integration.