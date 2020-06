Kloster hofft auf Spenden

"Am Anfang ist man schnell euphorisch", weiß die "ehrwürdige Mutter" Regina, Priorin der Karmelitinnen in Mayerling. Viele haben sich schon zum Klosterleben berufen gefühlt – die meisten nicht allzu lange.

Ein Metallgitter zeigt wie drastisch der Schritt ist, den die zehn Karmelitinnen vollzogen haben, die derzeit in Mayerling leben. In einem kleinen Raum trennt es sie von ihren Besuchern – selbst wenn das die Familie ist. "Man gibt vieles auf. Das ändert aber nicht die Nähe im Herzen", erklärt die Priorin. Ihre Aufgabe verträgt sich momentan nicht ganz mit dem zurückgezogenen Leben, das sie gewählt hat – Gespräche mit potenziellen Leihgebern, mit Spendern oder mit dem Polier auf der Baustelle. Aber: "Es werden auch wieder andere Tage kommen."

Sechs Jahre dauert es, bis man endgültig in den kleinen Orden eintritt. "Wir prüfen genau. Es geht um die Liebe zum Gebet, die Fähigkeit alleine zu sein, aber auch in der Familie der Schwestern", so Priorin Regina. In einer bewusst kleinen Familie: Würde die Zahl der Nonnen 21 überschreiten, müsste nach der Ordensregel ein neues Kloster gegründet werden. Eine "Familie", die auch der erwünschte Ansturm von Touristen nicht stören wird. Sie sehen die Kirche, die Ausstellungsräume. "Unser Leben", erklärt die Priorin, "das spielt sich hinter den Mauern ab."