Klingende Namen bei "Wine in the City" in Wiener Neustadt

Bereits zum vierten Mal stand Wiener Neustadt heuer im Mai ganz im Zeichen des österreichischen Weins. „Wine in the City“ lockte rund 2.500 Besucher und über 30 Winzer in die Innenstadt. Deshalb wird es nun erstmals auch eine „Wine in the City – Winteredition“ geben. Am 29. November präsentieren sich im Sparkassensaal rund 60 heimische Topwinzer von der Wachau bis zum Mittelburgenland, vom Weinviertel bis in die Südsteiermark. Klingende Namen wie Gager, Heinrich, Knoll, Hirtzberger, oder Krutzler sind an Bord.

Als Veranstalter fungiert die Vino Neustadt gemeinsam mit der Agentur Top Communications. Zusätzlich konnte Wein&Co als Kooperationspartner

gewonnen werden, der in einem gesonderten Bereich internationale Weine vorstellen wird. Martin Reinelt (Vino Neustadt): „Mit Wine in the City haben wir ein Format etabliert, das alle Weinliebhaber in der Region anspricht. Die Winteredition ist nun der nächste Schritt und soll die lange Wartezeit bis zum nächsten Frühjahrsevent verkürzen.“ Masterclasses Alle Weine können von 14 bis 21 Uhr verkostet werden. Für echte Weinliebhaber werden zudem auch vier vertiefende Masterclasses zu speziellen Themen (Blaufränkisch, Wachau, Thermenregion, Neue Welt, etc.) mit gesonderter Verkostung und unter Führung von erfahrenen Weinexperten stattfinden. Diese werden in Kleingruppen abgehalten (maximal 15 Teilnehmer) und müssen bereits im Vorhinein gebucht werden (www.winteredition.at/masterclass).