Polizei stoppte auf der Autobahn bei Melk mutmaßlichen Quaddieb
Die Ladung in einem Kleinbus, dessen Lenker Autobahnpolizisten am Montag im Bezirk Melk kontrollierten, machte die Beamten neugierig. Tatsächlich stellten sich die beiden geladenen Quads als Diebesbeute aus Deutschland heraus. Der 53-jährige rumänische Lenker des Autos stritt jedoch ab, die beiden Allrad-Mopeds gestohlen zu haben.
Die Streife der Autobahnpolizeiinspektion Melk hielt den Kleinbus am Rastplatz Schallaburg, Bezirk Melk, in Fahrtrichtung Wien an und führte eine routinemäßige Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Im Laderaum des Kleinbusses fanden die Polizisten eben die zwei Quads ohne Kennzeichen vor.
Im Zuge der durchgeführten Erhebungen zu den Fahrzeugen konnte festgestellt werden, dass es sich bei den Quads im Gesamtwert von etwa 7.500 Euro um Diebesgut handelt. Die beiden Fahrzeuge wurden in der Nacht zum 1. September 2025 auf einem Firmengelände im Landkreis Wetteraukreis (Deutschland) gestohlen.
Bedienstete der St. Pöltner Dienststelle für Fremdenpolizei übernahmen die weitere Amtshandlung. Die Quads wurden sichergestellt und eine Beschuldigtenvernehmung durchgeführt. Der Rumäne zeigte sich dabei nicht geständig, die Quads gestohlen zu haben. Der 53-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.
