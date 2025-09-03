Polizei stoppte auf der Autobahn bei Melk mutmaßlichen Quaddieb

Die Ladung in einem Kleinbus, dessen Lenker Autobahnpolizisten am Montag im Bezirk Melk kontrollierten, machte die Beamten neugierig. Tatsächlich stellten sich die beiden geladenen Quads als Diebesbeute aus Deutschland heraus. Der 53-jährige rumänische Lenker des Autos stritt jedoch ab, die beiden Allrad-Mopeds gestohlen zu haben.

Die Streife der Autobahnpolizeiinspektion Melk hielt den Kleinbus am Rastplatz Schallaburg, Bezirk Melk, in Fahrtrichtung Wien an und führte eine routinemäßige Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Im Laderaum des Kleinbusses fanden die Polizisten eben die zwei Quads ohne Kennzeichen vor.