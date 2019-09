Klimavideos von Schülern sollen wachrütteln

In den Sommermonaten sind „Die Zeitreise“, „Die Klimakämpferin“, „Die Meerverschmutzung“ und „Die Walddisco“ professionell verfilmt worden. Einerseits ging es um die Zukunft im Zeichen des Klimawandels und um einen sterbenden Frosch in einer immer heißer werdenden Umgebung, andererseits um den Plastikmüll in den Meeren und die zukünftigen Prioritäten der Jugendlichen.

„Die Schüler haben das super gemacht. Obwohl die Drehtage oft zwölf Stunden dauerten, waren sie engagiert und motiviert“, erzählt Filmprofi Christian Prinz. Auch die Eltern halfen bei der Arbeit mit, um Locations und Requisiten zu organisieren. Schon im Vorfeld war Prinz vom professionellen Arbeiten der Jugendlichen und von deren Selbstverständnis im Umgang mit der Technik beeindruckt.

Seit dem Winter hatten sich die Schüler in Workshops mit dem Klimawandel und den Anpassungsmöglichkeiten beschäftigt. „Im Fokus stand etwa der Rückgang des Trinkwassers“, sagt Kleinregionsmanagerin Doris Maurer. Finanziell unterstützt wurde das Projekt auch vom Klima- und Energiefonds sowie vom Land NÖ. Die Videos sind auf youtube.com (Stichwort: Waldviertler Kernland) zu finden.