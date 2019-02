Klimaschutz mit E-Mobilität und Photovoltaik

Intelligente Steuersysteme im Einsatz

Mit Parallel-Ladevorgängen stellen gerade E-Autos die Stromnetze der Haushalte vor große Herausforderungen. In Echsenbach wird dazu eine Erweiterung der EVN Innovation joulie getestet – ein Energiemanagement-System, das dafür sorgt, dass der Kunde den meisten selbst produzierten Strom selber verbraucht. Durch intelligente Steuerung werden Erzeugung, Speicher und Verbrauch in Einklang gebracht und können, vernetzt wie ein virtuelles Kraftwerk betrachtet werden. So kann eine bestehende Photovoltaik-Anlage mit dem E-Auto verbunden oder ein Batteriespeicher dazu angeschlossen werden. In einer APP kann das Zusammenspiel der Bestandteile und der joulie Optimierungsassistent sorgt für einen möglichst hohen Verbrauch der eigenen Energie. Das Ziel ist ein möglichst hoher Autonomiegrad.

Vergütung von Überschüssen Ihrer Photovoltaikanlage

Mit einem Joulie Stromvertrag kann jeder Sonnenstromüberschüsse verkaufen, ins öffentliche Netz einspeisen und ebenso einfach Strom günstig aus dem Netz beziehen, wenn der Speicher knapp wird. Hier erfahren Sie mehr.