Kleinwagen kracht in Lkw: Autofahrerin starb auf A2

In der Nacht auf Donnerstag kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Südautobahn in Fahrtrichtung Graz. In der einspurigen Nachtbaustelle krachte kurz nach Mitternacht ein Kleinwagen ins Heck eines LKW. Als die Einsatzkräfte eintrafen, steckte das Auto zur Hälfte unter dem Sattelzug fest. Für die Lenkerin kam jede Hilfe zu spät, sie starb an der Unfallstelle.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme der Polizei erfolgte die Bergung der Lenkerin - eine psychisch belastende Aufgabe, welche von erfahrenen Feuerwehrleuten durchgefĂĽhrt wurde.

Hund saĂź im Fahrzeug

Um im Anschluss das Unfallfahrzeug von der Autobahn zu entfernen, musste der Kleinwagen mit Hilfe der Seilwinde des schweren Rüstfahrzeugs aus dem Heck des LKW gezogen werden. Im Zuge der Bergearbeiten wurden die Einsatzkräfte auf einen Hund aufmerksam gemacht, der im Unfallfahrzeug gesessen hatte. Der Hund konnte von der Feuerwehr eingefangen ins Tierheim gebracht.

Noch vor dem Einsatzende auf der Südautobahn wurde die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf über einen weiteren Einsatz – einen Brandverdacht im Industriezentrum Niederösterreich Süd – informiert, welcher die freiwilligen Einsatzkräfte noch weitere Stunden beschäftigen sollte.

Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf stand in dieser Nacht mit insgesamt neun Fahrzeugen und 48 Mitgliedern ehrenamtlich im Einsatz.

