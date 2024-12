Großalarm in NÖ: Suche nach einem abgestürzten Kleinflugzeug

250 Feuerwehrleute suchen am späten Sonntagnachmittag rundum den Predigtstuhl im Bezirk Waidhofen an der Thaya nach einem Kleinflugzeug, das hier abgestürzt sein soll. Laut Stefan Mayer vom Bezirksfeuerwehrkommandos Waidhofen an der Thaya wurde ein Absturz gegen 15.30 Uhr von einem Wanderer beobachtet und gemeldet. Auch ein Notsignal ist eingegangen.

„Acht Feuerwehren wurde daraufhin alarmiert“, so Mayer. In dem Waldgebiet rund um den Predigtstuhl, die höchste Erhebung in der Region, und im dichten Nebel konnte bis zum späten Nachmittag aber kein Flugzeug entdeckt werden. Rund 250 Einsatzkräfte sind an der Suchaktion beteiligt, auch eine Suchhundestaffel suchte die Umgebung ab. Auch bei Einbruch der Dunkelheit wurde die Suche fortgesetzt.