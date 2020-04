Kleine Unternehmen: "Aufsperren war das absolut Richtige"

Für gewöhnlich werden den großen Einkaufszentren die Türen eingerannt und online profitieren meist nur die internationalen Konzerne wie Amazon und Co.. Doch in Zeiten der Krise ist alles anders, und so zeigt sich an den ersten Tagen der Wiederöffnung, dass vor allem kleinere Geschäfte mit besonderem Service und Angeboten punkten können.

Einen solchen Eindruck erweckt zumindest ein Streifzug durch die sonst so krisengebeutelte Innenstadt der 45.000-Einwohner-Stadt Wiener Neustadt. Während die Fußgängerzonen in den vergangenen Jahren gegenüber den großen Shoppingcentern das Nachsehen hatten, gibt es in Zeiten des Shutdown eine umgekehrte Rollenverteilung.

„Die Frequenz liegt über dem Erwarteten“, ist vom Bekleidungsgeschäft bis zum Papierfachhandel zu vernehmen.