Der Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk Krems (GV Krems), der für das Abfallmanagement zuständig ist, schreibt in einer Aussendung von einem Kollaps bei der Alttextiliensammlung. Ständig wechselnde Modetrends würden den Alltag prägen, das mache sich auch bei den Sammelmengen ausrangierter Kleidung bemerkbar. Allein 2024 seien es um 30 Prozent mehr gewesen.

Angelika Büchler, Geschäftsführerin des Abfallverbandes Hollabrunn, bringt es auf den Punkt: „Jeder hat zu viel. Früher gab es zwei Kollektionen im Jahr, heute gibt es mehrere. Wir reden nicht mehr von Fast Fashion, sondern von Ultra Fast Fashion. Das erschwert auch das Recycling.“

Sie und andere Vertreter niederösterreichischer Abfallverbände – darunter auch der GV Krems – schlagen daher einen neuen Weg ein. Mit Jänner 2026 soll es Kartonboxen für die Bevölkerung geben, in denen saubere und trockene Kleidung, die nicht beschädigt ist, von der Bevölkerung verstaut und dann zu den Wertstoffsammelzentren gebracht werden kann.