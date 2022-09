Klassische Klangwolke zum Start des Stadtfestes in Wiener Neustadt

Freitag und Samstag geht das bunte Programm in der Innenstadt weiter. Was das Fest laut den Veranstaltern der Stadt so besonders macht, ist die Beteiligung der Innenstadt-Kaufleute mit besonderen Aktionen, Musik-Highlights wie „Ballwein celebrates the Beatles“ (Freitag, 21 Uhr) oder „Mammut Horns Extended“ (Samstag, 21 Uhr), Open-Air-Konzerte im Bürgermeistergarten (alles bei freiem Eintritt) gepaart mit diversen Showacts und einem breiten Sport- und Unterhaltungsprogramm für Kinder und Jugendliche.

Mountainbike

Die Mountainbike-Profis der Wexl-Trails sind mit einem Parcours vertreten, am Hauptplatz geben Boulderprofis dem Nachwuchs Tipps am Kletterturm. Dazu gibt es Kunsthandwerkskurse, Kinderbasteln, eine Modeschau und vieles mehr. Heuer wird erstmals die Wiener Neustädter Fashion Queen gekürt (Fr, 19 Uhr).

Das detaillierte Programm für das „Bunte Stadtfest“ liegt mit Foldern im Rathaus oder bei allen teilnehmenden Betrieben auf. Online finden sich alle Infos unter www.wiener-neustadt.at