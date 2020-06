Kirchen-Coups alarmieren Bischof

Die Einbruchsserie in Kirchen im Bezirk Melk ist mittlerweile auch im Bischofssitz in St. Pölten ein Gesprächsthema. "In den vergangenen fünf Jahren hatten wir zwei Einbrüche in Kirchen. Jetzt sind es in einem Bezirk schon drei innerhalb weniger Wochen", berichtet Pressemann Markus Michael Riccabona. Man werde sich etwas "einfallen lassen, um die 1000 Gotteshäuser besser zu schützen".

Ein schwieriges Unterfangen, wie auch Bischof Klaus Küng gegenüber dem KURIER bestätigt. "Angesichts von neueren Diebstählen stehen wir vor einem gewissen Dilemma. Einerseits ist es mir als Bischof ein großes Anliegen, dass Kirchen möglichst viel offen sind, damit Menschen dort beten können. Andererseits ist die Sicherheit der Gotteshäuser auch wichtig; wir versuchen, hier die Pfarren zu beraten, damit ein Kompromiss aus beiden Anliegen möglich ist." Nachsatz: "Die beste Sicherheit für eine Kirche besteht immer dann, wenn regelmäßig Menschen dort ein- und ausgehen."

Ob im Bezirk eine Bande am Werk ist, oder ob es sich um verschiedene Täter handelt, ist allerdings noch unklar. "Wir haben noch keine heiße Spur, arbeiten aber mit Hochdruck an der Klärung der Fälle", sagt Chefinspektor Karl Nestelberger. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Loosdorf unter 059133/3134 erbeten.

Fahndung: Diebisches Trio ist auf der Flucht Sie schleichen in Lebensmittelgeschäften herum und versuchen unaufmerksamen Kunden die Geldbörsen zu stehlen. Ermittler der Polizeiinspektion Pöchlarn und des Landeskriminalamtes NÖ fahnden nach einem bulgarischen Trio, das für mindestens sieben Börsendiebstähle verantwortlich sein soll. Die bislang bekannten Tatorte waren Birkfeld ( Steiermark) und Pöchlarn im Bezirk Melk. Laut Polizei könnten die mutmaßlichen Täterinnen mit einem grau lackierten Opel Astra (deutsches Kennzeichen) unterwegs sein. Wo sich Sedefka N., 24, Stanca N., 46, und Hristo N., 28, derzeit aufhalten , ist allerdings völlig ungewiss. Sie könnten aber für noch mehr Taten im Bundesgebiet verantwortlich sein. Hinweise an: 059133/30-3333.