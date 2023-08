Kindergartenportfolio-Mappe erhält Neugestaltung

Schon seit über zehn Jahren gibt es in niederösterreichischen Landeskindergärten das Konzept des individuellen Portfolios. In einer Mappe werden die Entwicklungs- und Lernprozesse jedes Kindes in Form von Werken, Fotos und auf Papier dokumentierten Entwicklungen gesammelt.

Dies soll den Kindern ihren Könnens- und Lernfortschritt ins Gedächtnis rufen, während auch Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrern ein Überblick über die Kompetenzen des Kindes geboten werden soll, so Christiane Teschl-Hofmeister, Bildungslandesrätin des Landes Niederösterreich.