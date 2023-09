Kindergartenoffensive NÖ: Rund 1200 Pädagogen und Betreuer gesucht

Der Start in das neue Kindergartenjahr 2023/24 war ein besonderer. So ist seit 1. September auch der Besuch einer Tagesbetreuungseinrichtung bis drei Jahre am Vormittag kostenlos. Auch die Zahl der Schließtage wurde im Sommer bereits auf eine Woche reduziert. Die Maßnahmen sind Teil der neuen Kindergartenoffensive das Landes.

Ab Herbst 2024 soll der Kindergarten dann bereits ab zwei Jahren besucht werden können, auch die Gruppengrößen soll verringert werden. Beim Land NÖ wird mit einem Mehrbedarf von bis zu 600 Elementarpädagoginnen und -pädagogen und ebenso vielen Betreuerinnen und Betreuern gerechnet.

Mehr als 800 Gruppen für die Kleinen und Kleinsten

Aktuell sind im Rahmen von Pilotprojekten in 15 Kindergärten Zweijährige untergebracht. Hier sollen Erfahrungen bei deren Betreuung gesammelt werden. Insgesamt gibt es in NÖ 1.060 Landeskindergärten, die von 56.000 Kinder besucht werden. Beim Land rechnet man, dass 600 Gruppen neu eröffnet werden müssen. Bei den Kleinstkindern rechnet man mit einem Mehrbedarf von 250 Gruppen.