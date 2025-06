Kindergarten: 14 Nationen und Deutsch als Fremdsprache

Wortschatz, Hörverstehen und Erzählen

Bücher, Hörbeiträge, Sprachspiele und das Wimmelbildpaket "Deutsch lernen mit Katze Mitzi“ sind maßgeschneiderte Lehrmittel, die gemeinsam mit Sprachförder-Experten und Elementarpädagoginnen für solche Zwecke entwickelt wurden. Sie sind flexibel im Einzel- oder Gruppenunterricht einsetzbar und richten sich gezielt an Kinder mit erhöhtem Sprachförderbedarf, so Daniela Berger, die die Sprachförderung beim ÖIF über hat.

Die Unterlagen sind so gestaltet, dass sie zentrale sprachliche Entwicklungsfelder wie Wortschatz, Hörverstehen und Erzählen unterstützen – "praxisnah, niedrigschwellig und unmittelbar im pädagogischen Alltag umsetzbar“, heißt es vonseiten der Verantwortlichen.

Der Otto-Glöckel-Kindergarten ist der erste in Niederösterreich, in dem das neue Material zur Anwendung kommt. Das Projekt soll möglichst auf jeden der 1.060 Landeskindergärten in NÖ ausgerollt werden, in denen sprachliche Frühförderung notwendig ist.