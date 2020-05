Kinderflüchtlinge bleiben über

Oberösterreich ist das einzige Bundesland, das die zugesagten Asylwerberquartiere bis 30. November nicht bereitstellen konnte. Innenministerin Mikl-Leitner und Niederösterreichs Landeshauptmann Pröll sparten nicht mit Kritik am zuständigen oö. Landesvize Josef Ackerl. Doch der verweist darauf, dass seine Fachbeamten dem Innenministerium mehrfach freie Plätze für Flüchtlinge angeboten hätten, die aber bis 30. November nicht in Anspruch genommen worden seien. „Seit Wochen werden im Ministerium taktische Spielchen gespielt, um nur ja einen Buhmann zu finden“, sagt Ackerl.

Dem KURIER liegt ein in der Vorwoche verfasstes Schreiben an das Ministerium vor, in dem Landesbeamte kritisieren, dass „seit drei Tagen leider Funkstille aus Traiskirchen“ herrsche: „Wir bekommen nicht einmal die sonst sehr leicht erhältlichen Einzelmänner, bzw. Rückmeldung auf unsere Freiplatzmeldungen“. Im Detail werden 37 Plätze aufgelistet, die aktuell leer stünden.

„Da wurden also einerseits keine Flüchtlinge nach OÖ zugewiesen und andererseits aus einer freiwilligen Frist ein künstlicher Showdown im Stil eines Ultimatums fabriziert. Wer führt bei so was Regie?“, fragt SP-Landesgeschäftsführer Christian Horner. Er fordert eine parlamentarische Untersuchung. Ministeriums-Sprecher Grundböck weist die Vorwürfe zurück: „Der Bund hat keinen Einfluss, wen und wann die Länder übernehmen, das ist deren Angelegenheit.“