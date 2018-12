Kinderbetreuung kommt Gemeinden teuer

Der Präsident des Gemeindebundes, Alfred Riedl, kennt die österreichweiten Zahlen aller Gemeinden (ohne Wien, Anm.). „Insgesamt stiegen die Investitionen auf 2,5 Milliarden Euro an.“ Den größten Posten – 568 Millionen Euro – machte der Ausbau der Kinderbetreuung (Kindergärten, Kinderkrippen, Nachmittagsbetreuung etc.) aus. Riedl: „Die österreichischen Gemeinden betreiben rund 4100 Kindergärten und Kinderkrippen und erhalten rund 4300 Pflichtschulen.“ Seit dem Jahr 2007 seien die Nettoausgaben der Gemeinden für Kinderbetreuung um 88 Prozent gestiegen.

In anderen Bereichen, wie Gesundheit (plus 56 % seit 2007) oder Soziales und Pflege (plus 65 % seit 2007) verhält es sich ähnlich. Das mache die Haushaltsführung für Gemeinden schwieriger, so Riedl: „Drei Viertel des Gemeindebudgets sind verplant, bevor ich überhaupt an die Voranschlagserstellung denken kann."