Kinder warteten bei Mord vor der Tür

Die Verletzung soll er am Weg in den Urlaub verborgen haben. Im Waldviertel angekommen täuschte er laut Polizei einen Unfall, bei dem er sich eine Verletzung am Finger zuzog, vor. „Am Weg ins Krankenhaus Amstetten hat er dann das Handy des Opfers und das Messer in die Donau geworfen“, sagt Michael Renghofer vom LKA NÖ. Die Gegenstände konnten bis dato nicht lokalisiert werden. Aus Ermittlersicht habe S., der 2005 sogar an der Wahl zum Mister Vienna teil genommen hat, alles in die Wege geleitet, um die Tat zu verschleiern. Als Sabine L. bereits tot in ihrer Wohnung lag, soll Timme S. am Weg in den Urlaub vor den Kindern sogar noch einen Anruf vorgetäuscht haben, bei dem sie ihrer Mutter „Baba“ sagen sollten.

Nachdem die Polizei die Tote gefunden hatte, suchten die Ermittler fieberhaft nach den beiden Kindern. Schließlich fiel der Verdacht auf den Vater, er konnte samt Kinder in einer Ferienunterkunft im Bezirk Melk aufgespürt werden.

Der fünfjährige Sohn und die dreijährige Tochter seien nun im Familienkreis untergebracht, heißt es seitens der Bezirkshauptmannschaft Bruck/Leitha. „Sie werden vom zuständigen Jugendwohlfahrtsträger betreut.“ Die Familie sei zuvor aber nicht beim Jugendamt auffällig geworden.